"Краснодар" уступил "Севилье" и лишился шансов на плей-офф в ЛЧ

Полузащитник Севильи Иван Ракитич забивает первый гол в ворота "Краснодара" Фото: Reuters

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:2 потерпели поражение от испанской "Севильи" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На четвертой минуте встречи, прошедшей в Краснодаре, Иван Ракитич вывел "Севилью" вперед. На 56-й минуте футболист "Краснодара" Вандерсон сравнял счет. На пятой минуте компенсированного ко второму тайму времени "Севилья" провела победный гол, его автором стал Мунир Эль-Хаддади.

Основной вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов участия в игре не принимал с связи с болезнью. Ворота защищал Евгений Городов.

В другом матче группы Е французский "Ренн" дома уступил лондонскому "Челси" – 1:2.

В итоге "Краснодар" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Турнирное положение в группе выглядит следующим образом: 1."Челси" – 10 очков, 2."Севилья" – 10, 3."Краснодар" – 1, "Ренн" - 1.

"Севилья" и "Челси" вышли в плей-офф ЛЧ, "Краснодар" и "Ренн" (сыграют друг с другом в следующем туре в Краснодаре) поборются за утешительную путевку в весеннюю стадию Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира Европы.