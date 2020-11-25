На чемпионате России по боксу увеличили квоту присутствия зрителей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - На поединках мужского чемпионата России по боксу будут разрешено заполнять трибуны на 50%, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"Согласована возможность заполнения зрителями 50% мест в зале. При этом на стадионе будет осуществлена "шахматная рассадка". Предстоящий чемпионат России пройдет при строгом соблюдении всех санитарных норм на базе СКК "Оренбуржье", который вмещает чуть больше трех тысяч зрителей", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью "Интерфаксу" генеральный секретарь федерации Умар Кремлев сообщил, что разрешена квота в 30% от общего числа зрителей, однако, по его словам, велись переговоры о расширении квоты до 50%.

Соревнование стартует 27 ноября, а 28 ноября пройдет официальная церемония открытия. Завершится турнир 5 декабря.