Вице-президент UFC по России: Хабиб сделает смешанные единоборства еще популярнее

Андрей Громковский - о росте бренда UFC, о карьере Хабиба Нурмагомедова, его дальнейшей деятельности и о предложении присвоить ему звание Героя России

Андрей Громковский Фото: Пресс-служба UFC Russia

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину выразил уверенность, что Хабиб Нурмагомедов, завершив карьеру, продолжит играть огромную роль в смешанных единоборствах. Которые, по словам собеседника агентства, стремительно растут в популярности и в период пандемии.

- Андрей, предыдущее интервью с вами на сайте "Интерфакса" вышло год назад. Что изменилось в UFC Russia с тех пор?

- Для нас это был необычный, но при этом очень активный год. C одной стороны в этом году мы не проводили мероприятия и турниры в России. С другой - сильно увеличили охват болельщиков и смогли значительно улучшить популяризацию бренда UFC, привлекли еще больший интерес к смешанным единоборствам.

- Как вам это удалось?

- В этом году у нас прошло восемь трансляций турниров на РЕН ТВ благодаря нашим партнерам из Медиа-Телеком, совместного предприятия Ростелекома и Национальной Медиа Группы. Мы активно развиваем телеканал UFC ТВ, запустили собственную видеоплатформу UFC Fight Pass, которая пользуется большой популярностью.

Помимо этого внушительно, на миллионы подписчиков, выросли социальные сети UFC. Наша цифровая платформа стала крупнейшей среди всех российских профессиональных спортивных организаций: почти два миллиона человек в YouTube, больше трех миллионов подписчиков в Instagram, миллионы в TikTok, Facebook, Telegram и других соцсетях. Это нам позволяет вести ежедневный диалог с аудиторией, развивать интерес к ММА. Таких показателей нет ни у кого на рынке, что подтверждает наш качественный рост за прошедший год.

Мы стали активно заниматься монетизацией нашего спорта и бренда UFC. В этом году запустили несколько партнерских соглашений - от воды TASSAY и одежды TVOE до моторного масла и многих других продуктов, которые теперь выходят под брендом UFC. Мы также были очень рады открытию первого зала UFC GYM в марте - надеемся, что в ближайшее время откроется третий зал. Наши партнеры из компании WorldClass активно над этим работают.

Кроме того, мы сильно увеличили охват наших трансляций. Например, на этот раз было значительно больше кинозалов, в которых показывали турнир UFC 254 с Хабибом – 54 зала в 32 городах, для нас это большое достижение. На сегодняшний день суммарный накопленный охват зрителей, смотревших наши турниры только в эфире телеканала РЕН ТВ в этом году, составляет уже более 30 миллионов. человек. А с учетом трансляций, запланированных до конца этого года, общий охват будет еще больше. Поэтому для нас этот год был на удивление успешным, если говорить о популяризации смешанных единоборств и UFC.

- И все равно звучит несколько противоречиво: турниры в России, как вы говорите, не проводились, но рост бренда UFC в стране чуть ли не бешеный.

- Я думаю, здесь два фактора. Во-первых, смешанные единоборства оказались одним из немногих видов спорта, который практически не останавливался из-за пандемии – за исключением небольшой паузы в апреле. Удалось организовать Бойцовский остров UFC в Абу-Даби: это была серия турниров, в которых участвовали спортсмены со всего мира. А главное, на острове смогли выступить многие спортсмены из России, Казахстана, Грузии и других стран СНГ. Для нас это была отличная возможность развить смотрение наших турниров.

Во-вторых, этим летом у нас появился новый чемпион - Петр Ян. Петр является третьим русскоговорящим чемпионом UFC после Хабиба Нурмагомедова и Валентины Шевченко.

Люди смотрят турниры ради спортсменов, за которых они болеют, и нам удалось сделать так, чтобы были бои с представителями России и стран СНГ и их количество росло, что тоже важно. Помимо этого мы стали уделять больше времени созданию локального контента.

- Например?

- В преддверии турнира UFC 254 мы поехали в Дагестан, где сняли фильм "Родина чемпионов". В съемках участвовал Хабиб Нурмагомедов, его команда, братья. Мы показали семью и места, где Хабиб и его отец провели много времени. Получился четырехсерийный фильм, который вызвал очень большой интерес и положительные отзывы, общее число просмотров превысило миллионную отметку. И вот с помощью такого контента, где мы рассказываем о жизни бойца не только в октагоне, но и вне октагона, мы добиваемся роста популярности. Потому что зрителям интересны судьбы, возможность увидеть любимых бойцов в новом свете.

- Какие показатели у UFC Russia по итогам прошедшего недавно с участием Нурмагомедова турнира UFC 254?

- Мы увидели больше 500 миллионов контактов в социальных сетях, более 100 миллионов просмотров контента. Это если брать YouTube, данные по остальным социальным сетям нужно считать отдельно. По сравнению с прошлым годом нам удалось увеличить вовлеченность аудитории на 30% - 75% в зависимости от платформы. Фанаты проявляли большой интерес к нашим цифровым каналам: турнир смотрели в нашем приложении, на канале UFC ТВ, Wink, More.tv. Интерес был зашкаливающий.

Концовка турнира и слова Хабиба после боя произвели неизгладимое впечатление на всю страну, ролик с его речью только на нашем YouTube-канале посмотрели 11 миллионов раз. Думаю, всем очевидно, что это было одно из самых значимых спортивных событий года.

- Какова была ваша личная реакция на слова Хабиба – шок или были готовы к этому?

- Я, конечно же, был удивлен. Я присутствовал на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Когда Хабиб произносил те самые слова (о завершении карьеры - ИФ) после боя, я даже в какой-то момент замер: ощущение, будто на твоих глазах происходит история. После этого я специально пересмотрел отрывок из фильма "Родина чемпионов", где мы спрашиваем Хабиба, что он думает по поводу окончания карьеры. Раскрывать, что он сказал, не буду: советую всем посмотреть фильм и узнать, было ли это в его планах.

- Напрашивается предположение, что с уходом Хабиба, которого знают и уважают многие звезды мирового спорта, популярность UFC слегка спадет.

- Думаю, что Хабиб продолжит играть очень большую роль в смешанных единоборствах и будет и далее развивать этот вид спорта в России и во всем мире. Тем более, есть его команда: Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, много других наших талантливых бойцов, которые продолжают выступать. Я надеюсь, что он еще будет на наших турнирах, как минимум в роли углового.

Надо отдать должное: Хабиб сделал очень много для развития ММА в России и во всем мире. Но UFC существует уже 27 лет (исполнилось 12 ноября), сменилось много чемпионов и бойцов, в том числе русскоговорящих. Дальнейшее участие Хабиба в развитии своей команды и других мероприятиях, связанных с ММА, будет играть важную роль и позволит нам также активно развиваться.

Уверен, что смешанные единоборства и UFC будут только расти в популярности, ведь у промоушена есть фанаты по всему миру, бойцы также представляют большое количество стран.

- Допускаете ли мысль, что Нурмагомедов вернется?

- Не готов делать какие-либо прогнозы. Но если такое произойдет, это, конечно, будет очень большим и важным событием.

- В Госдуме предложили присвоить Нурмагомедову звание Героя России. Поддерживаете идею?

- Честно скажу, я не специалист по вопросам присвоения наград и званий. Но знаю, что Хабиб – непобежденный чемпион мира в UFC, и он как никто другой сделал и делает очень много для развития этого вида спорта. Вот это факт. Все остальное не стоит комментировать.

- В прошлый раз вы провели аналогию между Хабибом Нурмагомедовым и Мухаммедом Али. А с кем бы вы его сравнили из действующих спортсменов?

- Мне кажется, тут сравнения не совсем корректны. Спортсмена делают особенным его индивидуальность, жизненная позиция и спортивные достижения. Хабиб, несомненно, уникальный спортсмен, прошел год после нашего с вами интервью, и турнир UFC 254 еще больше подтвердил мои слова. В очередной раз все убедились, что нет и не было в истории такого спортсмена как Хабиб.

- Каковы перспективы других россиян в UFC – в частности, Петра Яна и Александра Волкова?

- За прошедший год Петру Яну удалось завоевать чемпионский пояс - это огромное достижение, и мы очень этому раду. Теперь в UFC есть три русскоговорящих чемпиона. При этом я уверен, что в ближайшем будущем выйти на титульные поединки способны еще несколько бойцов из России и СНГ. Также хотел бы отметить победу Саши Волкова на UFC 254. Так совпало, что он одержал победу в свой день рождения (24 октября - ИФ), и, мне кажется, это очень символично. Думаю, в ближайшее время фанаты откроют для себя много имен в смешанных единоборствах.

Мы входим в список стран, в которых смешанные единоборства являются одним из самых популярных видов спорта. И будем надеяться, что вместе с нашими бойцами продолжим наращивать популярность ММА в России и СНГ за счет успешных боев россиян и представителей стран СНГ и деятельности UFC в России.

- Насколько оправдан, выбор именно ОАЭ для проведения основных турниров UFC?

- Власти Абу-Даби сделали все возможное и невозможное, чтобы помочь UFC провести турниры на высочайшем уровне. Бойцовский остров - это действительно масштабный проект. Вспомните, когда о нем впервые заговорили в апреле, многие не верили в реалистичность данной идеи. Это уникальная площадка, в которую было вложено большое количество ресурсов, отлажены меры обеспечения безопасности. Поэтому мы благодарны властям Абу-Даби за помощь в организации и надеемся, что в будущем вернемся в эмират снова.

- А как насчет проведения турниров аналогичного уровня в России?

- Номерные турниры проходят во многих странах, и в этом нет ничего удивительного. Как только обстановка нам позволит вернуться к проведению мероприятий, мы возобновим переговоры. Масштаб турнира зависит от различных факторов – здесь должен совпасть интерес болельщиков и бизнеса, наличие свободных арен, доступная логистика. Думаю, что в будущем, по мере развития смешанных единоборств, у нас есть все шансы провести самые крупные мероприятия в России.

- С учетом новой волны пандемии есть ли смысл что-то планировать на ближайший год?

- Я бы пока воздержался от каких-либо прогнозов, потому что ситуация все-таки совсем непредсказуемая. Если вспомните, еще три-четыре месяца назад все считали, что к концу года ситуация нормализуется. Но мы надеемся, что в следующем году сможем вернуться к проведению турниров в России.

- Где вы еще планируете продвигать свой бренд?

- У нас много планов по развитию и продвижению, которые мы пока не можем анонсировать. Мы хотим, чтобы нашим болельщикам было доступно как можно больше способов взаимодействия с брендом, так как это такая же важная часть промоушена как и сами поединки. Мы ставим перед собой цель оставаться лидерами индустрии; в следующем году мы планируем сделать фокус на создании интересных историй, взаимодействии с нашими партнерами и спонсорами, лицензиатами и болельщиками.

- Как вообще создавалась UFC Russia?

- UFC достаточно давно искал возможность выйти на российский рынок. В результате партнерства в 2018 году между Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ), который принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорации(CIC), и суверенным фондом эмиратов Mubadala, появился локальный офис UFC Russia, который занимается развитием UFC и смешанных единоборств на территории России и стран СНГ. В том же году я занял пост вице-президента, нам удалось с нуля собрать команду профессионалов, провести первый турнир в "Олимпийском", на котором присутствовало почти 23 тысячи человек. И спустя два с небольшим года, оглядываясь назад, можно сказать, что мы прошли огромный путь и что рост популярности смешанных единоборств очевиден.

Мы только получили исследование Nielsen и увидели, что популярность смешанных единоборств выросла за последние два года почти на 20% и уже 38% населения нашей страны интересуется смешанными единоборствами. При этом число болельщиков увеличилось на несколько миллионов. Помимо этого очень сильно возросла доля женской аудитории. Два года назад данный показатель колебался на уровне 22%, сейчас уже почти 29%, то есть аудитория становится более широкой и разнообразной.

- И какие оценки вы получаете от глобального руководства UFC?

- Насколько я знаю, наше руководство очень положительно отзывается о нашей деятельности. И один из наших непосредственных руководителей, Лоуренс Эпштейн, в своем недавнем интервью как раз говорил о том, что UFC в России удалось достичь больших успехов, и что мы добились значительных результатов не только в спортивной, но и в медийной составляющей. Помимо этого, мы стали обладателями крупнейших спортивных и медийных премий в этом году – MarsPo, Mediabrand, "Спорт и Россия" и ряд других, что подчеркивает признане нашей работы спортивной и медийной индустриями.

- Как раз вы, насколько я понимаю, и пришли в UFC с соответствующим бэкграундом?

- Да, до UFC я работал в топ-менеджменте медийных компаний, продюсером, несколько лет проработал в команде Тимура Бекмамбетова в "Базелевс", выводил на рынок телеканалы в Viacom. У меня обширный опыт запуска различных продуктов, который очень пригодился с точки зрения развития UFC в России. И мне кажется, весь мой накопленный опыт и послужил причиной, почему меня пригласили на эту должность.