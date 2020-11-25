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ЦСКА счел оскорбительными слова Черчесова про нападающего Чалова

"Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот", - говорится в заявлении московского клуба

ЦСКА счел оскорбительными слова Черчесова про нападающего Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА в резкой форме отреагировал на высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова в отношении нападающего команды Федора Чалова.

"Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной Черчесова в эфире федерального канала", - говорится в заявлении ЦСКА, распространенном пресс-службой клуба.

"В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз", - говорится в заявлении.

Накануне у Черчесова в прямом эфире "Матч ТВ" спросили, почему в матче Лиги наций против Сербии в нападении сыграл форвард "Сочи" Антон Заболотный, а не игрок ЦСКА Федор Чалов. На это главный тренер сборной ответил: "Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает".

"У него (Заболотного) было пять моментов, а у этих талантливых — сколько? Кстати, без Леши Миранчука мы все время выигрывали. Сейчас он появился — и вы видите", - подчеркнул тренер.

В заявлении ЦСКА также говорится: "Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот".

футбол Станислав Черчесов

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