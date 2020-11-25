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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:22

Сборной Украины по футболу присудили техническое поражение от Швейцарии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционный комитет УЕФА решил, что матч Швейцария - Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и присудил ей техническое поражение со счетом 0:3, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в городе Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", - говорится в сообщении на сайте УАФ.

17 ноября УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться".

"Отметим, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА", - сообщалось на сайте УАФ.

Ранее сообщалось, что три игрока сборной Украины по футболу - Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес - и тренер по физподготовке Иван Баштовой сдали позитивные ПЦР-тесты на коронавирус.

16 ноября еще три члена сборной заболели COVID-19. Тесты Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Ризныка показали положительный результат. Футболисты были изолированы в своих гостиничных номерах, решается вопрос об их отправке домой.

Матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина был запланирован на 17 ноября. В нем должно было решиться, какая из этих сборных останется в следующем сезоне в элитном дивизионе А турнира.

13 ноября, накануне матча Лиги наций против Германии, у четырех футболистов сборной Украины и менеджера команды также был выявлен COVID-19. Инфицировались COVID-19 футболисты сборной Украины Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и менеджер сборной Вадим Комардин.

футбол Украина коронавирус

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