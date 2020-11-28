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"Арсенал" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" и петербургского "Зенита" завершили вничью матч 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Туле, - 0:0.

Этим матчем открылась программа второго круга чемпионата.

"Зенит" набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Столько же баллов имеет и московский ЦСКА, уступающий по дополнительным показателям. У армейского клуба есть игра в запасе.

Что касается "Арсенала", он – на 13-м месте, 14 баллов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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