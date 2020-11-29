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Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

Россиянин Квят финишировал 11-м

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Бахрейна, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе и третье места заняли гонщики команды Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен и Александер Албон из Таиланда соответственно.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Alpha Tauri, финишировал 11-м.

На старте гонки загорелась машина француза Ромена Грожана из команды Haas. Инцидент произошел в результате ее столкновения с болидом Квята. Французский гонщик смог выбраться из машины. Авария привела к более чем полуторачасовой остановке гонки.

Что касается Хэмилтона, участие в гонке он принял в качестве семикратного чемпиона мира. Очередного чемпионского титула он добился на предыдущем этапе "Формулы-1" в Турции.

автоспорт Формула-1

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