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Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1"

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1"
Льюис Хэмилтон празднует победу в гонке в рамках Гран-при Турции
Фото: Reuters

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes в седьмой раз в карьере завоевал звание чемпиона мира по автогонкам класса "Формула-1".

Досрочный триумф в чемпионате он оформил по итогам прошедшей в воскресенье гонки в рамках Гран-при Турции, где финишировал первым. В личном зачете Хэмилтон стал недосягаемым для ближайшего преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса.

Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

Выиграв в седьмой раз чемпионат, британец сравнялся по числу титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Кроме того, по ходу нынешнего сезона Хэмилтон опередил Шумахера по числу выигранных в карьере Гран-при.

автоспорт Формула-1 Льюис Хэмилтон

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