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"Краснодар" обыграл "Ротор" в матче РПЛ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" нанесли поражение волгоградскому "Ротору" со счетом 5:0 в матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий "Краснодара" Ари, на 41-й он оформил дубль. Также дублем отметился Виктор Классон, забив на 85-й и 90-й минутах. Еще один гол забил Магомед-Шапи Сулейманов на 43-й минуте.

Начиная с 30-й минуты, "Ротор" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Андрес Понсе.

По итогам матча "Краснодар" набрал 24 очка и поднялся на восьмое место, "Ротор" продолжает замыкать турнирную таблицу с 8 очками.

В следующем матче "Краснодар" 8 декабря сыграет с лондонским "Челси" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, "Ротор" в РПЛ дома примет "Уфу" 12 декабря.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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