ЦСКА и "Химки" сыграли вничью в 17-м туре РПЛ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью в матче с подмосковными "Химками" в 17-м туре чемпионата Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 2:2.

Армейцы открыли счет на 40-й минуте после точного удара Николы Влашича. Гости ответили двумя мячами в начале второго тайма: на 47-й минуте отличился Илья Кухарчук, через четыре минуты "Химки" вывел вперед Резиуан Мирзов. На 54-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Ильи Шкурина.

В турнирной таблице после 17 туров ЦСКА остался на третьем месте, имея в активе 33 очка. "Химки" идут на 12-м месте с 19 очками.

В 18-м туре "Химки" 11 декабря примут дома тульский "Арсенал", ЦСКА 13 декабря встретятся в Москве с "Уралом".