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УЕФА начал расследовать расистский скандал на игре Лиги чемпионов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспектора, который проведет расследование обстоятельств, из-за которых накануне был прерван матч группового этапа между "Пари Сен-Жерменом" и "Истамбулом" в Париже, сообщает пресс-служба УЕФА.

СпортМатч ЛЧ ПСЖ – "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандалаМатч ЛЧ ПСЖ – "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандалаЧитать подробнее

"В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня был назначен инспектор по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования инцидента и событий, которые произошли по ходу матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жерменом" и клубом "Истамбул Башакшехир". Информация относительно этого расследования будет предоставлена позднее", - говорится в сообщении.

На 14-й минуте встречи румынский арбитр Овидиу Хацеган показал красную карточку одному из тренеров турецкой команды Пьеру Вебо. Как сообщается в твиттере "Истанбул Башахшехир", тот обратился за разъяснениями и в итоге услышал от четвертого арбитра оскорбление на расистской почве. Началось продолжительное выяснение отношений, в результате команда в знак протеста покинула поле и отправилась в раздевалку.

Игра в итоге не была возобновлена. Инцидент произошел при счете 0:0.

Позднее УЕФА принял решение доиграть оставшееся время матча в среду.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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