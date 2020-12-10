В "Ахмате" не увидели влияния санкций США на деятельность клуба

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Санкции, наложенные правительством США на грозненский "Ахмат", не окажут влияние на функционирование футбольного клуба, заявил президент чеченской команды Магомед Даудов.

"Футбольный клуб "Ахмат" выступает под эгидой Российского Футбольного Союза. Некие американские санкции никак не повлияют на жизнедеятельность клуба и его участие в соревнованиях. Наш клуб никогда не планировал и не планирует проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи и т.д. Также мы никогда не прибегали к услугам футболистов из США и не планируем приглашать их в свою команду. Что касается финансовой составляющей, то мы не пользуемся услугами американских банков", - цитирует Даудова пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что администрация США объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека, говорится в документе Минфина США.

В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".