Скончался 38-летний экс-хоккеист "Динамо" Артем Чернов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Экс-нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет.

"Хоккейный клуб "Динамо" Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении клуба.

Причины смерти не уточняются.

Артем Чернов внес свой вклад в чемпионство 2012 года.



Мы будем помнить всегда. pic.twitter.com/5VGqNQK2t6 — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 11, 2020

Чернов начал профессиональную карьеру в составе новокузнецкого "Металлурга". В 2000 году на драфте НХЛ был выбран в пятом раунде под общим 162-м номером клубом "Даллас Старз", после чего в сезоне 2000/2001 стал одним из самых результативных игроков "Металлурга".

В 2010 году Чернов подписал соглашение с московским "Динамо". В составе московского клуба завоевал Кубок Гагарина в 2012 году.

Также он выступал за "Торпедо", "Автомобилист", "Атлант", "Салават Юлаев", "Нефтехимик" и "Витязь".