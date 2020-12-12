"Ротор" обыграл "Уфу" в 18-м туре Российской премьер-лиги

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Волгоградский "Ротор" со счетом 1:0 обыграл "Уф" в домашнем матче 18-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Единственный мяч на 78-й минуте провел нападающий волгоградской команды Камиль Муллин.

На 73-й минуте гости остались вдесятером после удаления Григория Морозова за вторую жёлтую карточку. В матче также было показано 13 желтых карточек, семь из которых - хозяевам.

В турнирной таблице "Ротор", одержав первую домашнюю победу в сезоне, остался на последнем месте с 11 очками. "Уфа" занимает 14-е место с 13 очками.

В 19-м туре "Ротор" 16 декабря примет дома "Арсенал", "Уфа" 17 декабря встретится на выезде с "Краснодаром".