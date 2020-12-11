Лучшего футболиста мира выберут из Месси, Роналду и Левандовски

Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Стали известны три претендента на звание лучшие футболиста 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает пресс-служба ФИФА в пятницу, в шорт-лист вошли португалец Криштиану Роналду ("Ювентус"), поляк Роберт Левандовски ("Бавария") и аргентинец Лионель Месси ("Барселона").

На победу в номинации "Лучший вратарь" претендуют бразилец Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), немец Мануэль Нойер ("Бавария") и словенец Ян Облак ("Атлетико").

На звание лучшего тренера номинированы аргентинец Марсело Бьельса ("Лидс"), немец Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и еще один представитель Германии Юрген Клопп ("Ливерпуль").

На премию имени Ференца Пушкаша, которую получает автор самого красивого гола года, претендуют: уругваец Джорджиан Де Арраскаэта ("Фламенго"), его соотечественник Луис Суарес ("Барселона") и кореец Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Победителей объявят в ходе церемонии 17 декабря.

В прошлом году лучшим игроком и по версии ФИФА, и по версии France Football, был признан Лионель Месси.