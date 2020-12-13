"Ростов" победил "Ахмат" в чемпионате России по футболу
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" были сильнее "Ахмата" в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги.
Игра состоялась в воскресенье в Грозном на "Ахмат Арене" и завершилась победой ростовского клуба 1:0.
Единственный мяч на 82-й минуте забил Роман Тугарев.
Победа позволила "Ростову" подняться с 32 очками на четвертое место, "Ахмат" занимает 10-е место с 25 очками.
В 19-м туре 17 декабря "Ростов" дома принимает ЦСКА, грозненский клуб примет казанский "Рубин".