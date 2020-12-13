ЦСКА и "Урал" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА и "Урала" не выявили победителя в матче 18-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Игра прошла в воскресенье в Москве на поле армейцев и завершилась вничью - 2:2.

ЦСКА открыл счет уже на 12-й минуте после точного удара Ильи Шкурина, однако на 31-й минуте уральцы сравняли счет благодаря голу Андрея Егорычева. Армейцы вышли вперед на 61-й минуте после реализованного полузащитником Николой Влашичем 11-метрового. Пенальти был поставлен после вмешательства VAR за игру рукой защитника "Урала" в своей штрафной площади. Но в самой концовке игры гости сравняли счет благодаря точному удару Игоря Калинина.

Обе команды доигрывали матч в неполных составах: на 48-й минуте у гостей был удалён Павел Погребняк, получивший две жёлтые карточки за один эпизод, а уже в компенсированное время красную карточку получил армеец Илья Шкурин.

После 18 матчей армейцы набрали 34 очка и находятся на втором месте, "Урал" с 20 очками располагается на 12-м месте.

В 19-м туре, который станет заключительным перед зимней паузой, обе команды сыграют в гостях: 17 декабря ЦСКА - с "Ростовом", а 18 декабря - "Урал" с "Тамбовом".