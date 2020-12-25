Избившего судью Романа Широкова приговорили к 100 часам работ

Роман Широков Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Преображенского района Москвы в пятницу приговорил к 100 часам обязательных работ футболиста и бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова за нападение на арбитра любительского матча.

"Назначить Широкову наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов", - говорится в приговоре мирового судьи судебного участка N105 Игоря Макеева.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего по уголовному делу о компенсации морального вреда и нравственных страданий, взыскав с Широкова 100 тыс. руб.

Согласно фабуле дела, 10 августа 39-летний Широков во время любительского матча в рамках турнира "Российская Медиа-Лига" на стадионе "Спартак № 2" в Москве умышленно ударил кулаком по лицу арбитру матча Никите Данченкову, при этом выражаясь нецензурной бранью. После того, как последний упал, футболист ударил его ногой в голову.

В тот же день в интернете появилась видеозапись инцидента. По записи видно, что Широкова вывели из себя решения арбитра Никиты Данченкова - в том числе, показанная Роману за неспортивное поведение красная карточка. Именно после удаления футболист начал избивать арбитра.

Позже Широков публично извинился за свой поступок. Однако потерпевшая сторона извинения не приняла. Кроме того, адвокат Данченкова Александр Островский заявлял, что действия Широкова следует квалифицировать как покушение на убийство. Как сообщалось, на спортсмена заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ, что подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Экс-полузащитник сборной России, петербургского "Зенита", московских "Спартака" и ЦСКА, а также ФК "Краснодар" находился под подпиской о невыезде.

Как заявляли в прокуратуре Москвы, Широков действовал из хулиганских побуждений, "используя незначительный повод" и "пренебрегая общепризнанными нормами поведения", а также "демонстрируя себя и свои действия окружающей обстановке".

Футболист, согласно приговору, признал вину частично.

Адвокат потерпевшего ранее заявлял, что он и его доверитель считают, что действия Широкова должны быть квалифицированы как покушение на убийство.

Футбольная карьера Романа Широкова

Широков объявил о завершении карьеры летом 2016 года.

Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в составе которого он провел половину сезона-2015/16. До этого он защищал цвета московского "Спартака", ФК "Краснодар".

Наибольших успехов добился в петербургском "Зените" - с 2008 по 2014 годы в его составе он дважды выиграл чемпионат России, по разу становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России и Суперкубка России.

До перехода в "Зенит" играл в составе ряда подмосковных команд, а также казанского "Рубина".

В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008.

В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России.