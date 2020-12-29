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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:26

В Английской премьер-лиге зафиксирован антирекорд по COVID-19

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU -По результатам очередного раунда тестирования на коронавирус в Английской премьер-лиге зафиксировано 18 случаев заболевания, сообщает пресс-служба АПЛ.

Отмечается, что с 21 по 27 декабря на COVID-19 были протестированы 1479 футболистов и сотрудников клубов премьер-лиги.

"Игроки или сотрудники клубов с положительным результатом теста будут самоизолированы на 10 дней", - говорится в сообщении.

АПЛ, главная лига английского футбола, традиционно не указывает клубную и должностную принадлежность зараженных коронавирусом.

Между тем, 18 зараженных за неделю – рекордный показатель в АПЛ. Тестирования здесь проходят на еженедельной основе с 31 августа. Ранее наибольшее – 16 – число заболевших было выявлено в 11-м раунде тестирования, с 9 по 15 ноября. В предыдущий раз (14-20 декабря, 16-я неделя тестирования) было выявлено семь положительных тестов.

футбол Англия коронавирус

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