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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Дюков остался единственным кандидатом на пост главы РФС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Избирательный комитет Российского футбольного союза зарегистрировал действующего президента Александра Дюкова в качестве претендента на пост главы организации на выборах, сообщает пресс-служба РФС.

Дюков - единственный кандидат на пост. Его кандидатуру выдвинули 56 организаций - членов РФС.

Также избирком зарегистрировал 23 кандидатов в состав Исполкома РФС, среди которых -глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, президенты московских "Спартака" и ЦСКА Леонид Федун и Евгений Гинер соответственно.

Выборы президента и членов исполкома РФС пройдут 4 февраля 2021 года в ходе Внеочередной Конференции РФС.

Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года.

футбол РФС Александр Дюков

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