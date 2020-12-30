Россия разгромила Австрию на молодежном ЧМ и досрочно вышла в плей-офф

Игровой эпизод матча Австрия - Россия Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России с крупным счетом победили команду Австрии на проходящем в Эдмонтоне чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат прошедшей в среду утром по московскому времени встречи – 7:1 (4:0, 0:1, 3:0) в пользу россиян.

Голы в составе сборной России провели Родион Амиров (4-я минута, реализовал буллит), Василий Подколзин (6, 14), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42, в большинстве), Егор Афанасьев (58), Арсений Грицюк (59).

В составе австрийцев отличился Зенна Петерс (28), его гол стал первым для сборной Австрии на турнире.

Победа позволила россиянам досрочно выйти в четвертьфинал турнира.

В настоящий момент сборная России занимает третье место, набрав 6 очков в трех играх. По дополнительным показателям она уступает набравшим аналогичное число очков командам США (провела три игры) и Швеции (две игры). Четвертое место занимает Чехия, набравшая 3 очка в трех матчах. На последнем, пятом месте находится Австрия, в трех матчах не набравшая ни одного балла.

На групповом этапе сборной России осталось провести одну игру: утром 31 декабря (начало – 5:30 мск) она встретится со Швецией.

Как это было

В стартовые минуты матча российская команда получила право на буллит, и Роман Амиров не без удовольствия его реализовал

🚨🇷🇺 Rodion Amirov converts the first penalty shot of the 2021 #WorldJuniors against Austria, Vasili Podkolzin just added another to make it 2-0 for @russiahockey pic.twitter.com/Fe2CHe0wwR — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

Вскоре капитан сборной России Василий Подколзин укрепляет преимущество команды в счете

Он же доводит счет до 3:0

Четвертый гол россиян: Марат Хуснутдинов заводит шайбу в ворота с их линии

Things not going Austria's way as a shot by Marat Khusnutdinov dribbles past goalie Jakob Brandner giving @russiahockey a 4-0 lead #WorldJuniors pic.twitter.com/hj5rSLVNec — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

Зенна Петерс забросил шайбу в ворота россиян. Это первый гол австрийцев на турнире - 4:1.

Austria is on the board! Senna Peeters gets his country's first goal of the 2021 #WorldJuniors on a great feed from Marco Kasper, cutting @russiahockey 's lead to 4-1 pic.twitter.com/c5QrA1kMpt — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

Артемий Князев радует болельщиков сборной России точным броском - 5:1

From 🇷🇺 with ♥️ @russiahockey extends the lead to 5-1 with a pinpoint shot from Artemi Knyazev #WorldJuniors pic.twitter.com/PUCqGxEdE0 — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

Вот и сами болельщики сборной России (здесь, впрочем, далеко не все)

Егор Афанасьев делает счет 6:1...

...а Арсений Грицюк - 7:1