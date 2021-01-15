Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к YouTube-каналу ФК "Ахмат"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием восстановить полный доступ на видеохостинге YouTube к официальным каналам футбольного клуба "Ахмат" и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA), сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба "Ахмат" из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA)", - говорится в сообщении РКН.

В ведомстве отметили, что "ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств".

Ранее в пятницу стало известно о блокировки в YouTube официальных каналов российской лиги смешанных единоборств АСА и футбольного клуба "Ахмат".

В пресс-службе клуба "Ахмат" заявили, что блокировка их официального YouTube-канала не имеет оснований.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) в связи с блокировкой аккаунта футбольного клуба заявили, что она вызывает недоумение и противоречит базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА.

В декабре 2020 года сообщалось, что администрация США объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека.

В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".