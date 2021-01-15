Google подтвердила связь блокировки YouTube-каналов ФК "Ахмат" и ACA с санкциями США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Google ограничила доступ к YouTube-каналам футбольного клуба "Ахмат" и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA), которая занимается организацией соревнований по смешанным единоборствам MMA в России, в связи с введенными в отношении них санкциями, подтвердили в пресс-службе компании.

"В соответствии с законодательством США, министерство финансов США требует от компаний соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в качестве находящихся под санкциями. Как прямой результат признания их OFAC таковыми, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов", - говорится в заявлении юридического отдела Google в США, поступившего в ответ на обращение "Интерфакса" в пресс-службу компании.

Ранее в пятницу стало известно о блокировке в YouTube официальных каналов российской лиги смешанных единоборств АСА и футбольного клуба "Ахмат". В пресс-службе клуба "Ахмат" заявили, что блокировка их официального YouTube-канала не имеет оснований. В Российской премьер-лиге (РПЛ) в связи с блокировкой аккаунта футбольного клуба заявили, что она вызывает недоумение и противоречит базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА.

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить эти каналы на YouTube.

В декабре 2020 года сообщалось, что администрация США объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека, говорится в документе Минфина США.

В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".