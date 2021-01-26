Тухель возглавил "Челси"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Челси" объявил о назначении Томаса Тухеля в качестве главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба "Челси", немецкий специалист подписал контракт сроком на полтора года с возможностью продления.

На посту главного тренера лондонской команды Тухель сменил отправленного сутками ранее в отставку Фрэнка Лэмпарда.

Предыдущим местом работы Тухеля был ПСЖ, который он дважды привел к выигрышу чемпионата Франции. Столько же раз команда выиграла Суперкубок Франции, по разу – Кубок Франции и Кубок французской лиги. С дортмундской "Боруссией" он выиграл Кубок Германии.

В настоящее время "Челси" занимает девятое место в турнирной таблице.