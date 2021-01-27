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Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова

Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова
Александр Большунов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Финская лыжная ассоциация надеется, что инциденты, подобные тому, что произошло с участием российского лыжника Александра Большунова на этапе Кубка мира в Лахти, больше не повторятся.

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"Мы получили и приняли извинения от Ассоциации лыжного спорта России и Александра Большунова за случившееся. Мы хотим наслаждаться захватывающими и честными лыжными соревнованиями и в будущем, без происшествий, наблюдаемых в воскресенье, которые не являются частью лыжного спорта", - заявил глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, слова которого приводит пресс-служба организации.

В воскресенье Большунов сбил финна Йони Мяки сразу после финиша эстафетной гонки в Лахти. На финишной прямой Мяки и Большунов вели борьбу за второе место (гонку выиграла ушедшая в отрыв Норвегия). При этом бежавший чуть впереди финн внезапно начал смещаться вправо и преградил дорогу россиянину. В ответ Большунов замахнулся на оппонента палкой и, смирившись со вторым местом, снизил скорость. После того, как он пересек финишную черту, и случился наезд на Мяки.

После окончания той воскресной гонки сборная России была дисквалифицирована и лишена бронзы. Однако она досталась второму составу российской сборной, который пришел к финишу четвертым.

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Между тем, в понедельник сообщалось, что в полицию Финляндии поступило заявление на действия Большунова, ему вменяется нанесение увечий. Сам Мяки вскоре заявил, что обращаться в полицию не собирается.

В понедельник Ассоциация лыжных видов спорта России выступила с заявлением, в котором от имени Большунова и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе принесла извинения за инцидент. Однако во вторник Большунов заявил, что не намеревался врезаться в Мяки. По его словам, он хотел просто поговорить, но из-за поломки крепления для лыж случился наезд.

лыжные гонки Александр Большунов

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