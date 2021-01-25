Лыжник Мяки не будет жаловаться полиции на сбившего его Большунова

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Лыжник сборной Финляндии Йони Мяки, пострадавший от действий россиянина Александра Большунова после финиша эстафеты, не собирается обращаться в связи со случившимся в полицию.

"Йони Мяки не собирается подавать заявления по этому поводу", - говорится в заявлении пресс-службы Финской лыжной ассоциации.

Однако соответствующий запрос будет направлен в Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

Сообщается также, что финский спортсмен получил легкую травму руки, но переломов не обнаружено. Мяки продолжит подготовку к чемпионату мира.

Что случилось

В воскресенье в Лахти в рамках этапа Кубка мира прошла мужская эстафетная гонка. Ее победителем стала Норвегия. Борьбу за серебро на финишной прямой вели Йони Мяки и Александр Большунов, представлявшие Финляндию и Россию соответственно. При этом бежавший слегка впереди Мяки начал перекрывать путь россиянину, в результате тот замахнулся на него палкой.

В итоге Мяки приехал вторым и вместе с партнерами по эстафетной команде начал праздновать серебряные медали. В это время в Мяки врезался, сбив его с ног, Большунов.

Позднее FIS лишила российскую команду бронзы за неспортивное поведение Большунова. Однако на третье место поднялся второй состав сборной России, также выступивший в гонке (финишировал четвертым).

Между тем, ранее финские СМИ, не уточняя имен, сообщили, что два человека подали заявление в полицию в связи с действиями Большунова.