Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:06

Большунов объяснил наезд на Мяки поломкой крепления на лыжах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов, сбивший финна Йони Мяки сразу после финиша эстафетной гонки в Лахти, заявил, что "просто хотел с ним поговорить", а наезд не планировался.

СпортВ финскую полицию поступило заявление на лыжника БольшуноваВ финскую полицию поступило заявление на лыжника БольшуноваЧитать подробнее

"Когда я пересекал черту, я хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша, и почему он сделал то, что сделал. Лыжи катились очень быстро, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, просто хотел с ним поговорить", - приводит слова Большунова норвежский портал NRK.

На финишной прямой Мяки и Большунов вели борьбу за второе место (гонку выиграла ушедшая в отрыв Норвегия). При этом бежавший чуть впереди финн внезапно начал смещаться вправо и преградил дорогу россиянину. В ответ Большунов замахнулся на оппонента палкой и, смирившись со вторым местом, снизил скорость. После того, как он пересек финишную черту, и случился наезд на Мяки.

Комментируя действия Мяки на финишной прямой, Большунов назвал из нечестными.

СпортЛыжник Большунов извинился за столкновение с Мяки на этапе Кубка мираЧитать подробнее

"Он сознательно заблокировал меня, это нечестно. Я до сих пор так считаю", - сказал россиянин.

Накануне Ассоциация лыжных видов спорта России выступила с заявлением, в котором от имени Большунова и президента Федерации лыжных гонок России принесла извинения за инцидент.

После окончания той воскресной гонки сборная России была дисквалифицирована и лишена бронзы. Однако она досталась второму составу российской сборной, который пришел к финишу четвертым.

Между тем, в понедельник сообщалось, что в полицию Финляндии поступило заявление на действия Большунова, ему вменяется нанесение увечий. Сам Мяки вскоре заявил, что обращаться в полицию не собирается.

лыжные гонки Александр Большунов

Новости по теме

Новости

Флорида предложила принять у себя Олимпиаду в этом году вместо Токио

Экс-игроку "Ливерпуля" Аггеру пришлось объясняться в связи с митингами в РФ

Экс-игроку "Ливерпуля" Аггеру пришлось объясняться в связи с митингами в РФ

"Челси" уволил главного тренера Лэмпарда

"Челси" уволил главного тренера Лэмпарда

В финскую полицию поступило заявление на лыжника Большунова

В финскую полицию поступило заявление на лыжника Большунова

РУСАДА решило не оспаривать санкции CAS против российских спортсменов

Капризов установил новый рекорд "Миннесоты" в НХЛ

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 января

Россияне уступили Швеции и лишились шансов на медали ЧМ по гандболу

Россия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Сборную России лишили бронзы в лыжной эстафете из-за инцидента с Большуновым

Сборную России лишили бронзы в лыжной эстафете из-за инцидента с Большуновым
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');