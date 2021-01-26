Большунов объяснил наезд на Мяки поломкой крепления на лыжах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов, сбивший финна Йони Мяки сразу после финиша эстафетной гонки в Лахти, заявил, что "просто хотел с ним поговорить", а наезд не планировался.

"Когда я пересекал черту, я хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша, и почему он сделал то, что сделал. Лыжи катились очень быстро, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, просто хотел с ним поговорить", - приводит слова Большунова норвежский портал NRK.

На финишной прямой Мяки и Большунов вели борьбу за второе место (гонку выиграла ушедшая в отрыв Норвегия). При этом бежавший чуть впереди финн внезапно начал смещаться вправо и преградил дорогу россиянину. В ответ Большунов замахнулся на оппонента палкой и, смирившись со вторым местом, снизил скорость. После того, как он пересек финишную черту, и случился наезд на Мяки.

Комментируя действия Мяки на финишной прямой, Большунов назвал из нечестными.

"Он сознательно заблокировал меня, это нечестно. Я до сих пор так считаю", - сказал россиянин.

Накануне Ассоциация лыжных видов спорта России выступила с заявлением, в котором от имени Большунова и президента Федерации лыжных гонок России принесла извинения за инцидент.

После окончания той воскресной гонки сборная России была дисквалифицирована и лишена бронзы. Однако она досталась второму составу российской сборной, который пришел к финишу четвертым.

Между тем, в понедельник сообщалось, что в полицию Финляндии поступило заявление на действия Большунова, ему вменяется нанесение увечий. Сам Мяки вскоре заявил, что обращаться в полицию не собирается.