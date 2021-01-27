Возможность проведения в России Кубка мира по регби прояснится в феврале

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Руководство российского регби рассчитывает, что декабрьские решения CAS не лишат РФ возможности претендовать на проведение у себя Кубка мира в 2027 или 2031 году.

"Решающее слово будет сказано Советом World rugby, они поставят точку, и, надеюсь, сохранят за нами право на участие в выборах и провести у себя Кубок мира. В течение двух- трех недель этот вопрос будет решен", - заявил заместитель председателя Высшего совета Федерации регби России Кирилл Яшенков на заседании в среду.

По его мнению, санкции Спортивного арбитражного суда в Лозанне не должны повлиять на ход заявочной кампании России.

"Решения CAS не касаются процедуры рассмотрения заявки на проведение Кубка мира. Федерация регби России обратилась в World rugby с заявкой (на проведение Кубка мира - ИФ) еще 6 июля 2020 года, то есть за пять месяцев до решения CAS. В сентябре 2020 года началась фаза диалога с World rugby. Таким образом, решение CAS не может быть применено к Федерации регби России, так как решение суда не имеет обратной силы", - сказал Яшенков.

Кроме того, Яшенков отмечает, что еще одним поводом в пользу России должен стать тот факт, что отечественные регбисты не были замешаны в допинговых скандалах.

"Мы просим World Rugby принять во внимание то, что никогда в международных соревнованиях наши регбисты не были замечены в нарушении антидопинговых правил и являются абсолютно "чистыми" спортсменами, а регби в нашей стране - "чистым" от допинга видом спорта. Важно и то, что ФРР не являлась участником судебного спорта, при том, что наши права затрагиваются", - сказал Яшенков журналистам.

В декабре 2020 года CAS вынес вердикт в отношении российского спорта, предусматривающий запрет для российских спортсменов на выступление под своим флагом и гимном сроком на два года. Также до декабря 2022 года не имеет права претендовать на проведение у себя Олимпийских игр и Кубков мира.