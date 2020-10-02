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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36

Российский кандидат в главы Европейской ассоциации регби назвал ее состояние упадком

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Европейская ассоциация регби находится в упадке, считает кандидат в президенты организации Кирилл Яшенков.

"Данная федерация сейчас находится в упадке, наблюдается стагнация", - сказал Яшенков журналистам.

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"Я намерен увеличить ее роль при проведении крупных соревнований по всем разновидностям регби. Сейчас турниры проходят при финансовой поддержке стран-хозяев, что в корне неправильно, если турнир проходит под эгидой Европейской ассоциации, то она должна играть ведущую роль. Это мнение разделяют многие федерации, которые не ощущают никакой поддержки при проведении соревнований", - отметил он.

"Бюджет европейской ассоциации регби невелик, почти на 90 процентов он состоит из грантов World rugby, это в корне неправильно. Без спонсоров и внебюджетных средств мы ничего не сможем сделать. Уровень развития регби и игры в малых союза не впечатляет, поэтому очень важно сфокусироваться на помощи таким малым федерациям, а их 35", - сказал Яшенков журналистам.

"В случае моей победы на выборах я планирую удвоить бюджет Европейской федерации регби, который, если судить по открытым источникам, не превышает 4 млн евро в год. Увеличение бюджета позволит вывести регби в Европе на другой уровень. Я бы не заявлял это, если бы не было конкретной договоренности с одной известной компанией, пока я не уполномочен ее называть", - добавил он.

Ранее Высший совет Федерации регби России утвердил выдвижение кандидатуры Яшенкова на пост президента Европейской ассоциации регби. На начало октября выдвинули свои кандидатуры два человека: Яшенков и действующий президент организации румын Октавиан Морариу.

Выборы планировалось провести в декабре, однако, из-за пандемии коронавируса они были перенесены на 2021 год.

регби

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