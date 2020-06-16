Заражение регбиста коронавирусом приведет к отстранению всего клуба от матча ЧР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федерация регби России предусмотрела недопуск к участию в чемпионате России клуба, где будет выявлен случай заражения коронавируса, заявил генеральный директор Центра проведения соревнований Федерации регби России Эдуард Мелкумян в ходе онлайн конференции во вторник.

"Мы прорабатывали этот вопрос. Просто отстраним всю команду от матча. Мы обезопасили себя и клубы от причастных организаций, чтобы избежать заражения", - сказал Мелкумян.

Чемпионат России по регби стартует 18 июня.