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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:35

Заражение регбиста коронавирусом приведет к отстранению всего клуба от матча ЧР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федерация регби России предусмотрела недопуск к участию в чемпионате России клуба, где будет выявлен случай заражения коронавируса, заявил генеральный директор Центра проведения соревнований Федерации регби России Эдуард Мелкумян в ходе онлайн конференции во вторник.

"Мы прорабатывали этот вопрос. Просто отстраним всю команду от матча. Мы обезопасили себя и клубы от причастных организаций, чтобы избежать заражения", - сказал Мелкумян.

Чемпионат России по регби стартует 18 июня.

регби коронавирус

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