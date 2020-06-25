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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52

Федерация регби по всему миру запустила поиск иностранных игроков для сборной России

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Федерация регби России начала работу по поиску по всему миру молодых игроков, которые могут выступать за сборную России.

"Натурализация как процесс применяется во многих видах спорта, в том числе и в исконно российских. Регби не исключение. Это успешный путь усиление национальных команд, успех Японии на Кубке мира только подтверждает этот факт", - объяснил маневр заместитель председателя Высшего совета Федерации регби России Кирилл Яшенков на заседании в четверг.

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Так, поиск нового пополнения для за сборной будет, в частности, вестись, среди ныне выступающих за рубежом, но имеющих российские корни регбистов. Шанс попасть в сборную Россию получат и иностранцы, проживающие в РФ и играющие за российские клубы. Кроме того, в сборной России могут оказаться и те иностранцы, кто в России не играет, но готов здесь и сыграть.

"Такие игроки уже найдены и с ними ведутся переговоры. Осенью они могут усилить сборную", - сказал Яшенков.

"Нужно делать упор на игроков в возрасте 20 - 23 года. Мы не можем каждому гарантировать, что он попадет в сборную. Мы можем только гарантировать ему вызов на сборы национальной команды", - объяснил он.

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По его словам, в реестре федерации "пока 45 игроков, с которыми мы будем проводить соответствующие переговоры".

Если 15 - 25% из них доиграют до сборной и смогут улучшить конкуренцию или попасть в ее состав, то это будет считаться успехом", - заявил Яшенков.

"На первый сбор, уверен, будут вызваны новые игроки, которые имеют право выступать за нашу команду. В частности, это игроки из чемпионата Франции. Особое внимание мы обращаем на претендентов из Новой Зеландии, ЮАР, Австралии, там много игроков с российскими корнями и молодых игроков, которые выступают на высоком уровне и не заиграны за свои сборные. Стран Европы это касается в меньшей степени. Конечно, Франция, куда было несколько волн миграции россиян, исключение. Также в этот список входит Грузия, там исторически большое количество игроков с российскими корнями", - добавил он.

Ященков сообщил, что для поиска потенциальных претендентов в сборную России в странах мира будут заключаться соглашения с национальными федерациями, а также договоры с иностранными скаутами, которые будут оказывать свои услуги на возмездной основе.

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