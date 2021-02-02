Бывший главный тренер "Зенита" в знак протеста решил покинуть "Марсель"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер французского футбольного клуба "Марсель" португалец Андре Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера команды, сообщает L'Equipe.

Поводом для подачи заявления стали действия руководства клуба, которое вопреки позиции тренера подписало контракт с полузащитником Оливье Нтшамом.

"Это решение было принято не мной, о нем я узнал сегодня утром из прессы. Это игрок, от которого я отказался. Я подал прошение об отставке", - сказал Виллаш-Боаш на пресс-конференции, приуроченной ближайшему матчу "Марселя" против "Ланса" в чемпионате Франции.

"Это не первый случай, когда в клуб приезжает игрок, которого не выбирают тренеры, но это не мой стиль работы. Я хочу внести ясность: мне ничего не нужно от "Марселя", мне не нужны деньги. Я против спортивной политики клуба", - объяснил ситуацию тренер.

Впрочем, кадровое решение клуба – не единственный повод для беспокойства специалиста. Команду преследуют и турнирные неудачи: она проиграла четыре матча подряд, чего, по словам Виллаш-Боаша, еще не было в его карьере.

"В результатах виноват я", - сказал он.

43-летний Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" в конце мая 2019 года, под его руководством команда заняла второе место досрочно завершившегося (из-за пандемии коронавируса) чемпионата Франции. В нынешнем чемпионате "Марсель" занимает девятое место, набрав в 20 матчах 32 очка.

Ранее португалец тренировал ряд европейских клубов, включая петербургский "Зенит". С ним "Зенит" выиграл чемпионат России-2014/15.