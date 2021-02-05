Прядкин, Цзю, Траньков выберут лауреатов международной спортивной премии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент футбольной Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин, глава баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Николай Акелькин вошли в состав экспертного жюри Международной премии РБ.

"Руководители лиг и федераций вместе с Ириной Слуцкой, Динияром Билялетдиновым, Константином Цзю, Максимом Траньковым и другими звездами спорта выберут самых достойных в номинациях "Спортсмен года" и "Лучшее спортивное СМИ", как только завершится открытое голосование и будет сформирован шорт-лист", - говорится в релизе.

Помимо спортсменов, за высокие звания борются и представители индустрии букмекерского рынка.

Как сообщалось, в число номинантов премии вошли 12 российских компаний.

Премия была основана в 2018 году, на торжественных церемониях вручения наград традиционно присутствуют звезды мирового спорта.