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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34

Атлеты предложили ОКР на время санкций заменить гимн РФ на "Катюшу"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские спортсмены обратились в Олимпийский комитет России (ОКР) с предложением разрешить задействовать на международных стартах песню "Катюша", которая может заменить гимн РФ на период действия санкций CAS, заявила председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая в ходе брифинга в четверг.

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"Мы обсудили музыкальное сопровождение для наших спортсменов, которое будет звучать в ближайшие два года. Мы остановились на варианте песни "Катюша". Он известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети. Мы решили предложить ее на рассмотрение исполкома ОКР", - сказала Великая.

"У нас было несколько вариантов, даже современные, но мы остановились на "Катюше", - добавила она.

Заседание Комиссии спортсменов ОКР прошло в четверг.

17 декабря 2020 года CAS по итогам разбирательства принял решение признать РУСАДА несоответствующей антидопинговому кодексу. Российским спортсменам запрещено в течении двух лет выступать под своим флагом и с гимном на крупных международных соревнованиях.

Также Россия на два года теряет право претендовать на проведение у себя чемпионатов мира и Олимпиад.

ОКР

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