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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42

Российский конькобежец Кулижников завоевал серебро ЧМ на дистанции 1000 м

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Конькобежец сборной России Павел Кулижников в субботу на чемпионате мира в Херенвене (Нидерланды) стал обладателем серебряной медали на дистанции 1000 метров.

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Победил голландец Кай Вербей, его время - 1 минута 8,052 секунды. Кулижников отстал от него на 0,26 секунды. Тройку призеров замкнул канадец Лоран Дюбрей (+0,51).

Ранее в пятницу Кулижников в забеге на 500 м также стал вторым.

Чемпионат завершится в воскресенье. Соревнования из-за пандемии проходят без зрителей.

Кулижников - многократный чемпион мира по конькобежному спорту, обладатель Кубка мира и большого Хрустального глобуса, мировой рекордсмен на дистанциях 500 и 1000 метров.

Российские конькобежцы выступают под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU). Вместо гимна России на награждении для российских спортсменов будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

конькобежный спорт

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