Впервые с 1996 года Россия завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Конькобежка сборной России Ангелина Голикова на чемпионате мира в Херенвене завоевала золото на дистанции 500 метров.

Ее результат - 37,141 секунды.

В предыдущий раз Россия выигрывала ЧМ в женском забеге на 500 м в 1996 году, когда первенствовала Светлана Журова.

Второй стала хозяйка соревнований Фемке Кок (отставание +0,14 секунды).

Россиянка Ольга Фаткулина на ЧМ-2021 завоевала бронзу (+0,31).

Ранее в пятницу россиянин Павел Кулижников в забеге на 500 м завоевал серебро. Кроме этого, Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров стали третьими в командной гонке преследования. Такого же результата в этой дисциплине добились Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина.

Чемпионат завершится в воскресенье. Соревнования из-за пандемии проходят без зрителей.

Российские конькобежцы выступают под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU). Вместо гимна России на награждении для российских спортсменов будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.