Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:25

Впервые с 1996 года Россия завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Конькобежка сборной России Ангелина Голикова на чемпионате мира в Херенвене завоевала золото на дистанции 500 метров.

Ее результат - 37,141 секунды.

СпортМузыка Чайковского заменит гимн РФ на ЧМ среди конькобежцевЧитать подробнее

В предыдущий раз Россия выигрывала ЧМ в женском забеге на 500 м в 1996 году, когда первенствовала Светлана Журова.

Второй стала хозяйка соревнований Фемке Кок (отставание +0,14 секунды).

Россиянка Ольга Фаткулина на ЧМ-2021 завоевала бронзу (+0,31).

Ранее в пятницу россиянин Павел Кулижников в забеге на 500 м завоевал серебро. Кроме этого, Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров стали третьими в командной гонке преследования. Такого же результата в этой дисциплине добились Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина.

Чемпионат завершится в воскресенье. Соревнования из-за пандемии проходят без зрителей.

Российские конькобежцы выступают под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU). Вместо гимна России на награждении для российских спортсменов будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

конькобежный спорт

Новости по теме

Новости

Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в четвертый круг Australian Open

Россиянин Власов подхватил COVID перед боем за чемпионский пояс WBO

Глава оргкомитета ОИ сообщил о своем уходе из-за слов о женщинах

Глава оргкомитета ОИ сообщил о своем уходе из-за слов о женщинах

Что случилось этой ночью: пятница, 12 февраля

Власти Мельбурна рассмотрят возможность ввести карантин во время турнира Большого шлема

Власти Мельбурна рассмотрят возможность ввести карантин во время турнира Большого шлема

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу

Хоккеисты сборной России победили Финляндию на Шведских играх

Хоккеисты сборной России победили Финляндию на Шведских играх

Медведев в день своего 25-летия вышел в третий круг Australian Open

Футболист "Баварии" Мюллер заразился коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');