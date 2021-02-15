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Шварценеггер назвал Власова его вдохновителем и единственным в своем роде

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Голливудский актер Арнольд Шварценеггер отдал дань памяти легендарному советскому тяжелоатлету, олимпийскому чемпиону, неоднократному чемпиону мира и Европы Юрию Власову, ушедшему из жизни 13 февраля.

"Юрий Власов всех нас учил, что "невозможно" - это просто слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг. Он вдохновил меня, когда я встретил его молодым атлетом в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь называться человеком, сделавшим себя сам", - написал Шварценеггер в твиттере.

"Когда мне посчастливилось познакомиться с ним ближе, я был потрясен. Этот человек был не просто отличным атлетом - он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем весов", - подчеркнул он.

"Он сказал мне, что сила тела - ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей в мире и считал, что настоящая сила исходит от слов", – отметил Шварценеггер.

"Мне повезло узнать его, и я буду очень по нему скучать. Мои мысли с его семьей", - добавил он.

Юрий Власов умер 13 февраля в возрасте 85 лет.

Он представлял тяжелый вес. Помимо золота Игр-1960 в Риме, он стал обладателем серебряной медали ОИ-1964 в Токио. Также Власов выиграл четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы, установил 31 рекорд мира.

тяжелая атлетика Юрий Власов Арнольд Шварценеггер

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