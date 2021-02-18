Футболист сборной России Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА

Марио Фернандес Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового соглашения с бразильским защитником Марио Фернандесом.

"Новый контракт Марио будет действовать до окончания сезона-2023/24", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Предыдущий контракт истекал в 2022 году.

30-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, когда перешел из бразильского "Гремио".

В составе ЦСКА Фернандес стал трехкратным чемпионом России. За московский клуб он сыграл 289 матчей, в которых забил шесть мячей. Он стал гражданином России в 2016 году, благодаря чему получил возможность играть за сборную России. Всего за сборную он сыграл 25 матчей и забил три мяча. При его участии российская национальная команда добилась наивысшего в ее истории достижения - выхода в четвертьфинал чемпионата мира (ЧМ-2018 в России).