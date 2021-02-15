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Чемпион России в составе "Зенита" Рондон перешел в ЦСКА

Чемпион России в составе "Зенита" Рондон перешел в ЦСКА
Футболист Саломон Рондон
Фото: Serena Taylor/Newcastle United

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА оформил аренду нападающего китайского "Далянь Ифан" Саломона Рондона, сообщает пресс-служба российского футбольного клуба в понедельник.

"ПФК ЦСКА согласовал переход нападающего китайского "Далянь Ифан" на правах аренды", - говорится в сообщении.

Венесуэльский форвард будет выступать за армейцев до окончания сезона-2020/21.

Футболист уже присоединился к своим новым партнерам на тренировочном сборе в Испании.

Ранее Рондон выступал за "Арагуа" (Венесуэла), "Лас-Пальмас", "Малага" (оба - Испания), "Рубин", "Зенит" (оба - Россия), "Вест Бромвич", "Ньюкасл" (оба - Англия), "Далянь Ифан" (Китай). Рондон защищает цвета национальной сборной Венесуэлы.

В составе "Зенита" в 2015 году Рондон выиграл чемпионат и Суперкубок России.

футбол ФК ЦСКА ФК Зенит

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