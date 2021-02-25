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Большунов за инцидент с Мяки отделался испытательным сроком и штрафом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесла наказание в виде испытательного срока на пять гонок россиянину Александру Большунову, врезавшемуся в финна Йони Мяки на финише одной из гонок.

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"У Саши испытательный срок на ближайшие пять стартов под эгидой FIS. Там пять пунктов прописано, если хоть один из них

будет нарушен, то на следующие два старта его не допустят", - сказала в эфире "Матч ТВ" президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Также выписан штраф в размере 2 тысяч франков. Но это больше не наказание, а просто покрытие расходов комиссара", - отметила она.

По словам Вяльбе, руководство российской сборной рекомендовало Большунову быть аккуратнее, "потому что жюри под словом "блокировка" может понимать что угодно".

В четверг пройдут первые гонки в рамках чемпионата мира-2021 в немецком Оберстдорфе.

Инцидент с Большуновым и Мяки

24 января Большунов сбил финна Йони Мяки сразу после финиша эстафетной гонки в Лахти на этапе Кубка мира. На финишной прямой оба вели борьбу за второе место (гонку выиграла ушедшая в отрыв Норвегия). При этом бежавший чуть впереди финн внезапно начал смещаться вправо и преградил дорогу россиянину. Тот замахнулся на оппонента палкой, а после того, как пересек финишную черту, столкнулся с праздновавшим серебро Мяки.

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После окончания той воскресной гонки сборная России была дисквалифицирована и лишена бронзы. Однако она досталась второму составу российской сборной, который пришел к финишу четвертым.

Вскоре стало известно, что в полицию Финляндии поступило заявление на действия Большунова, ему вменяется нанесение увечий. Сам Мяки вскоре заявил, что обращаться в полицию не собирается.

Ассоциация лыжных видов спорта России выступила с заявлением, в котором от имени Большунова и Вяльбе принесла извинения за инцидент. После этого Большунов заявил, что наезд на Мяки случился из-за проблем с креплением на лыжах, отметив при этом, что финн все же был не прав.

лыжные гонки Александр Большунов

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