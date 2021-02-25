Большунов за инцидент с Мяки отделался испытательным сроком и штрафом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесла наказание в виде испытательного срока на пять гонок россиянину Александру Большунову, врезавшемуся в финна Йони Мяки на финише одной из гонок.

"У Саши испытательный срок на ближайшие пять стартов под эгидой FIS. Там пять пунктов прописано, если хоть один из них

будет нарушен, то на следующие два старта его не допустят", - сказала в эфире "Матч ТВ" президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Также выписан штраф в размере 2 тысяч франков. Но это больше не наказание, а просто покрытие расходов комиссара", - отметила она.

По словам Вяльбе, руководство российской сборной рекомендовало Большунову быть аккуратнее, "потому что жюри под словом "блокировка" может понимать что угодно".

В четверг пройдут первые гонки в рамках чемпионата мира-2021 в немецком Оберстдорфе.

Инцидент с Большуновым и Мяки

24 января Большунов сбил финна Йони Мяки сразу после финиша эстафетной гонки в Лахти на этапе Кубка мира. На финишной прямой оба вели борьбу за второе место (гонку выиграла ушедшая в отрыв Норвегия). При этом бежавший чуть впереди финн внезапно начал смещаться вправо и преградил дорогу россиянину. Тот замахнулся на оппонента палкой, а после того, как пересек финишную черту, столкнулся с праздновавшим серебро Мяки.

После окончания той воскресной гонки сборная России была дисквалифицирована и лишена бронзы. Однако она досталась второму составу российской сборной, который пришел к финишу четвертым.

Вскоре стало известно, что в полицию Финляндии поступило заявление на действия Большунова, ему вменяется нанесение увечий. Сам Мяки вскоре заявил, что обращаться в полицию не собирается.

Ассоциация лыжных видов спорта России выступила с заявлением, в котором от имени Большунова и Вяльбе принесла извинения за инцидент. После этого Большунов заявил, что наезд на Мяки случился из-за проблем с креплением на лыжах, отметив при этом, что финн все же был не прав.