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Экс-тренер сборной США по гимнастике покончил с собой вскоре после обвинений в насилии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Бывший тренер женской олимпийской сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт найден мертвым, сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что он покончил с собой и сделал это через несколько часов после того, как ему были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии в отношении молодых спортсменок, а также в торговле людьми.

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В генпрокуратуре штата Мичиган заявили, что Геттерд должен был явиться в четверг днем (в тот же день, уже после выдвинутых против тренера обвинений), но его так и не дождались.

"Мой офис был уведомлен о том, что тело Джона Геддерта было обнаружено сегодня вечером после самоубийства", - заявила позже генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель.

"Это трагический конец трагической истории для всех участников", - подытожила она.

Геттерд возглавил сборную по гимнастике в 2012 году.

В общей сложности на 63-летнего Геттерда было выдвинуто 24 обвинения, они касались актов насилия словесного, физического и сексуального характера в отношении нескольких молодых спортсменок.

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Два пункта обвинения касались предполагаемого сексуального посягательства на девушек в возрасте от 13 до 16 лет.

Также ему было предъявлено 14 обвинений в торговле людьми за то, что он подвергал своих спортсменов принудительному труду, в результате чего они получили травмы.

Также сообщается о его сотрудничестве со скандально известным врачом Ларри Нассаром.

В декабре 2017 года федеральный суд приговорил Нассара к 60 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии. В феврале 2018 года его приговорили еще к 125 годам тюрьмы.

США спортивная гимнастика

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