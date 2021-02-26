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В Москве презентовали книгу о легендарном футболисте, хоккеисте и тренере Якушине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Презентация книги о советском футболисте, хоккеисте и тренере Михаиле Якушине "Академик футбола Михаил Якушин" прошла в Москве в конференц-зале Общества "Динамо".

Книга написана известным спортивным журналистом Павлом Алешиным, издана с помощью общества "Динамо" в серии "Легенды и судьбы" тиражом 1500 экземпляров.

"В своем повествовании я старался представить Михаила Якушина в зеркале времени, на фоне развития отечественного футбола, событий, сотрясавших его, во взаимодействии с лучшими представителями тренерской профессии и первоклассными мастерами кожаного мяча разных поколений. Не забыты и те, кто, попадая на руководящие спортивные посты, в силу своей ограниченности, но при этом и непомерной амбициозности, мешал реализации смелых тренерских планов. Надеюсь, что цель - объективно осветить роль Михаила Якушина в советском и мировом футболе, и условия, в которых ему приходилось работать, достигнута", - сказал Алешин.

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР Якушин - единственный первый чемпион СССР по трем видам спорта - футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой.

До Великой отечественной войны Якушин выступал за футбольное "Динамо", с которым побеждал в чемпионате и Кубке СССР. После войны Якушин уже как тренер привел "Динамо" к шести чемпионствам и победе в Кубке страны.

Под его руководством московское "Динамо" в 1945 году совершило легендарное турне по Великобритании.

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