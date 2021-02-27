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Леброн Джеймс ответил Ибрагимовичу на совет не лезть в политику

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Баскетболист клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил знаменитому шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу, который ранее критиковал вовлеченность спортсменов в политику.

Как сообщает "Би-би-си", баскетболист сказал, что никогда не перестанет говорить о несправедливости.

Ибрагимович ранее в телеинтервью заявил, что известные спортсмены, такие как Леброн Джеймс, не должны вмешиваться в вопросы политики, поскольку "это нехорошо выглядит".

"Занимайся тем, в чем ты хорош. Делай свое дело. Я играю в футбол, потому что я лучший футболист, я не политик. Если бы я был политиком, тогда я бы занимался ею. Это первая ошибка знаменитостей, которые становятся известными и получают определенный статус. Я знаю, что лучше избегать некоторых тем и делать то, что умеешь", - сказал швед.

Джеймс в ответ напомнил, что Ибрагимович ранее сам высказывался на тему расизма. "Этот парень говорил на эти же темы! У него не традиционная шведская фамилия, он чувствовал, что к нему было предубеждение, когда он выходил на поле", - отметил баскетболист.

Американский спортсмен пообещал, что и дальше будет поднимать вопросы равенства, социальной несправедливости, расизма и тому подобных вещей.

"Би-би-си" напоминает, что ранее Ибрагимович действительно упоминал, что к нему относятся не так, как к другим шведским спортсменам. Он подчеркивал, что не был жертвой расизма, но видел скрытый расизм.

В то же время футболист, который в настоящее время играет в "Милане", оказался в центре скандала после перепалки с чернокожим нападающим "Интера" Ромелу Лукаку. Ибрагимовичу пришлось оправдываться и заявлять, что расистских оскорблений в адрес соперника он себе не позволял.

футбол Златан Ибрагимович баскетбол Леброн Джеймс

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