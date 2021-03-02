Дзюдоисту пригрозили пожизненным отстранением за массовую драку на турнире

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Федерация дзюдо России проводит расследование по факту массовой драки во время первенства СКФО по дзюдо в городе Каспийске 28 февраля, сообщил "Интерфаксу" президент Федерации дзюдо Республики Дагестан Ирасхан Джафаров.

"По факту произошедшей массовой драки в городе Каспийске по первенству по дзюдо Федерация дзюдо России проводит служебное расследование. Спортсмен из Дагестана, который инициировал драку, по результатам проверки будет дисквалифицирован временно или пожизненно. Этот вопрос будет решен специальной комиссией", - сказал Джафаров.

По его словам, Дворец спорта имени Али Алиева, где проходили эти соревнования, не попадает под дисквалификацию, и он будет по-прежнему принимать спортивные мероприятия.

"Со своей стороны Федерации дзюдо Дагестана в лице всех тренеров, организаторов и судей приносит извинения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 28 февраля сорвано первенство СКФО по дзюдо из-за массовой драки. По данному факту МВД начало проверку для установления причины происшествия.