Легенда "Ливерпуля" Сент-Джон умер на 83-м году жизни
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Шотландии Иан Сент-Джон скончался во вторник на 83-м году жизни, сообщает официальный сайт "Ливерпуля", цвета которого он защищал на клубном уровне.
"Футбольный клуб "Ливерпуль" глубоко опечален кончиной легенды "красных" Иана Сент-Джона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он скончался после тяжелой болезни.
We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.— Liverpool FC (@LFC) March 2, 2021
The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.
Rest in peace, Ian St John 1938-2021.
Сент-Джон играл за "Ливерпуль" с 1961 по 1971 год, провел здесь 425 матчей, забив 118 мячей.
В составе "Ливерпуля" он стал победителем Кубка Англии-1964/65, на его счету победный гол в дополнительное время финала против "Лидса" ("Ливерпуль" выиграл со счетом 2:1).