Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41

Легенда "Ливерпуля" Сент-Джон умер на 83-м году жизни

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Шотландии Иан Сент-Джон скончался во вторник на 83-м году жизни, сообщает официальный сайт "Ливерпуля", цвета которого он защищал на клубном уровне.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" глубоко опечален кончиной легенды "красных" Иана Сент-Джона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он скончался после тяжелой болезни.

Сент-Джон играл за "Ливерпуль" с 1961 по 1971 год, провел здесь 425 матчей, забив 118 мячей.

В составе "Ливерпуля" он стал победителем Кубка Англии-1964/65, на его счету победный гол в дополнительное время финала против "Лидса" ("Ливерпуль" выиграл со счетом 2:1).

футбол

Новости по теме

Новости

Боец UFC Чимаев передумал завершать карьеру после беседы с Кадыровым

Боец UFC Чимаев передумал завершать карьеру после беседы с Кадыровым

Бывший главный тренер "Спартака" Романцев госпитализирован с инфарктом

713-й гол Овечкина в НХЛ принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

713-й гол Овечкина в НХЛ принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

"Спартак" проиграл "Рубину" в чемпионате России по футболу

"Спартак" проиграл "Рубину" в чемпионате России по футболу

Лыжники Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ

Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира WBC и WBA

Россиянин Анкалаев победил украинца Крылова на турнире UFC в Вегасе

Россиянин Анкалаев победил украинца Крылова на турнире UFC в Вегасе

"Локомотив" выиграл у ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Локомотив" выиграл у ЦСКА в чемпионате России по футболу

Леброн Джеймс ответил Ибрагимовичу на совет не лезть в политику

ЦСКА в шестой раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');