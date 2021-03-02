Легенда "Ливерпуля" Сент-Джон умер на 83-м году жизни

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Шотландии Иан Сент-Джон скончался во вторник на 83-м году жизни, сообщает официальный сайт "Ливерпуля", цвета которого он защищал на клубном уровне.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" глубоко опечален кончиной легенды "красных" Иана Сент-Джона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он скончался после тяжелой болезни.

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021. — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2021

Сент-Джон играл за "Ливерпуль" с 1961 по 1971 год, провел здесь 425 матчей, забив 118 мячей.

В составе "Ливерпуля" он стал победителем Кубка Англии-1964/65, на его счету победный гол в дополнительное время финала против "Лидса" ("Ливерпуль" выиграл со счетом 2:1).