Наставник сборной России по регби рассказалоб ожиданиях перед матчем е ЧЕ против Румынии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Наставник сборной России по регби Линн Джонс ожидает, что стартовый матч чемпионата Европы против Румынии не будет легким для его подопечных.

"Не могу сказать точно, чего ожидать от завтрашнего матча. Но несмотря на большой перерыв, команды подошли турниру очень сильными, так как имели достаточно времени для подготовки. Мы приложим все усилия, чтобы достойно выступить завтра. Вся команда в бодром состоянии и ждет, когда начнутся соревнования", - заявил Лин Джонс в ходе пресс-конференции в пятницу.

"В целом говорить о серьезных преимуществах нет смысла. У румын сильная, мощная и опасная команда, которая играет в регби будущего", - добавил он.

Тренер выразил надежду, что в матче против румын российскую команды своим примером поведут вперед легионеры Андрей Остриков из "Гренобля" и Валерий Морозов из английского клуба "Сейл Шаркс".

"Морозов и Остриков - высококвалифицированные игроки, которые показывают высокий уровень регби, у них были игры. От них следует ожидать хороших результатов", - отметил специалист.

Капитан российской команды Виктор Гресин согласился с тренером, что победа в матче против Румынии потребует значительных усилий.

"Мы не видели румын год. В большей степени мы концентрировались на своей игре. Румыния - серьезный соперник и нас ждет тяжелая игра", - сказал Гресев.

Стартовый матч чемпионата Европы сборная России проведет в субботу против Румынии. Поединок состоится в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 15:00 по московскому времени.