ЦСКА вновь обыграл "Спартак" в Кубке Гагарина

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ЦСКА нанес поражение "Спартаку" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в пятницу в Москве на "ЦСКА-Арене", завершился со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0). За армейцев шайбы забросили Андрей Локтионов, Клас Дальбек, Максим Шалунов, Брендан Лайпсик и Максим Мамин. За "красно-белых" отличился Дмитрий Вишневский.

Счет в серии (до четырех побед) стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдетакже на "ЦСКА-Арене" 7 марта, но номинальным хозяином будет "Спартак".

Кроме этого, ярославский "Локомотив" у себя нанес крупное поражение финскому "Йокериту" - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). По два гола забили Андре Петерсон и Владимир Ткачев. Также отличился Теэму Пулккинен.

Счет в серии стал 2-0 в пользу российского клуба.

Следующая встреча команд пройдет 7 марта в Ярославле, но номинальным хозяином будет "Йокерит". Клуб из Хельсинки проведет свои домашние матчи плей-офф на аренах своих соперников из-за пандемии.

Также в пятницу "Ак Барс" у себя в Казани одержал победу над нижегородским "Торпедо" - 4:1 (3:0, 1:0, 0:1). За хозяев голы забили Виктор Тихонов, Стефан Да Коста, Патрис Кормье и Даниил Журавлев. За гостей отличился Иван Чехович. Счет в серии - 2-0 в пользу "Ак Барса". Третий матч команд примет Нижний Новгород 7 марта.

Розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2020/21 стартовал 2 марта.