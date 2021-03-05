Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:46

ЦСКА вновь обыграл "Спартак" в Кубке Гагарина

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ЦСКА нанес поражение "Спартаку" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в пятницу в Москве на "ЦСКА-Арене", завершился со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0). За армейцев шайбы забросили Андрей Локтионов, Клас Дальбек, Максим Шалунов, Брендан Лайпсик и Максим Мамин. За "красно-белых" отличился Дмитрий Вишневский.

СпортЦСКА победил "Спартак" в первом матче 1/8 финала Кубка ГагаринаЦСКА победил "Спартак" в первом матче 1/8 финала Кубка ГагаринаЧитать подробнее

Счет в серии (до четырех побед) стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдетакже на "ЦСКА-Арене" 7 марта, но номинальным хозяином будет "Спартак".

Кроме этого, ярославский "Локомотив" у себя нанес крупное поражение финскому "Йокериту" - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). По два гола забили Андре Петерсон и Владимир Ткачев. Также отличился Теэму Пулккинен.

Счет в серии стал 2-0 в пользу российского клуба.

Следующая встреча команд пройдет 7 марта в Ярославле, но номинальным хозяином будет "Йокерит". Клуб из Хельсинки проведет свои домашние матчи плей-офф на аренах своих соперников из-за пандемии.

Также в пятницу "Ак Барс" у себя в Казани одержал победу над нижегородским "Торпедо" - 4:1 (3:0, 1:0, 0:1). За хозяев голы забили Виктор Тихонов, Стефан Да Коста, Патрис Кормье и Даниил Журавлев. За гостей отличился Иван Чехович. Счет в серии - 2-0 в пользу "Ак Барса". Третий матч команд примет Нижний Новгород 7 марта.

Розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2020/21 стартовал 2 марта.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

Россия завоевала серебро в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Россия завоевала серебро в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

ЦСКА потерпел крупнейшее в своей истории поражение в Евролиге

ЦСКА потерпел крупнейшее в своей истории поражение в Евролиге

СКА во второй раз победил минское "Динамо" в 1/8 финала Кубка Гагарина

Россия стала седьмой в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Сборная России по лыжам завоевала серебро в женской эстафете на ЧМ

Сборная России по лыжам завоевала серебро в женской эстафете на ЧМ

Рудковская нашла позитив в уходе Косторной от Плющенко к Тутберидзе

Команда "Формулы-1" Haas представила болид в цветах российского флага

Команда "Формулы-1" Haas представила болид в цветах российского флага

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить аутсайдера Серии А

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить аутсайдера Серии А
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код