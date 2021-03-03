ЦСКА победил "Спартак" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Игровой эпизод матча ЦСКА - "Спартак" Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА (Москва) одержал победу над "Спартаком" (Москва) в матче первого раунда - 1/8 финала - Кубка Гагарина.

Встреча проходила на арене ЦСКА и закончилась со счетом 1:0 . Решающую шайбу в овертайме забросил игрок ЦСКА Максим Шалунов (69-я минута).

69` Окулов отдал - Шалунов решил! pic.twitter.com/VkfeIEFvBc — ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 3, 2021

В параллельном матче "Ак Барс" (Казань) одержал победу над "Торпедо" (Нижний Новгород). Игра, проходившая в Казани, завершилась со счетом 2:1, победитель здесь также определился в овертайме. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Артем Галимов (5) и Тревор Мерфи (72). За "Торпедо" гол провел Крис Уайдмэн (51).

Кроме того, ярославский "Локомотив" на домашней арене переиграл "Йокерит" (Хельсинки) со счетом 1:0. За "Локомотив" отличился Максим Осипов (46).

Счет во всех сериях до четырех побед - 1-0.

Следующие матчи серий пройдут на тех же аренах 5 марта