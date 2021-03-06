ХК "Автомобилист" одержал первую победу в серии против "Авангарда"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" в гостях потерпел поражение от "Автомобилиста" в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в Екатеринбурге в субботу, завершился со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Два первых матча, состоявшихся на арене "Авангарда" в Балашихе, уральцы проиграли. Таким образом, они сократили отставание в серии. Счет стал 2-1.

Следующая встреча пройдет в Екатеринбурге 8 марта.