Лыжник Большунов завоевал бронзу в масс-старте на ЧМ в Германии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Лыжник сборной России Александр Большунов стал третьим в масс-старте на 50 км классическим стилем на проходящем в Оберстдорфе (Германия) чемпионате мира.

На финишной прямой Большунов боролся за золото с норвежцем Йоханнесом Клебо. В результате контактной борьбы у россиянина сломалась палка, и в итоге он финишировал третьим, пропустив вперед еще одного норвежца Эмиля Иверсона.

После финиша жюри рассмотрело момент столкновения Клебо и Большунова и решило не менять результаты гонки. Российская команда на такое решение жюри подала протест.

Результат Клебо - 2 часа 10 минут 52,2 секунды. Иверсон отстал от него на 0,7 секунды, а Большунов на 1,4 секунды.

Алексей Червоткин стал 15-м (отставание +2:03,0), Илья Семиков - 16-м (+2:27,5), Евгений Белов (все - Россия) - 20-м (+2.57,0).